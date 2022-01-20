"Ман Юнайтед" хочет приобрести украинского защитника

Макс Килман проводит первый сезон в АПЛ. Фото: Twitter.com/wolves

Английский "Ман Юнатетед" заинтересован в услугах защитника "Вулверхэмптона" 24-летнего Макса Килмана.

Наставник команды Ральф Рангник лично хочет видеть защитника в составе манкунианцев,сообщает журналист 90min Грэм Бейли.

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В начале 2021 Килман получил украинский паспорт и хотел играть за сборную Украины. У родителей футболиста есть украинское происхождение. Но ФИФА запретил защитнику защищать цвета Украины, потому что у него есть опыт выступлений за футзальную сборную Англии.

По сообщению СМИ, наставник Гарри Саутгейт рассматривает Килмана как кандидата в сборную Англии.

"МЮ" занимает седьмое место в АПЛ. В крайнем матче "манкунианцы" победили "Брендфорд" – 3:1. В следующей игре сыграют с "Вест Гема" Андрея Ярмоленко.