Зинченко не переедет в Испанию, а продлит контракт с "Манчестер Сити" - источник

Испанский "Реал Бетис" не контактировал с защитником/полузащитником сборной Украины и "Манчестер Сити" Александром Зинченко.
Об этом утверждает Telegram-канал vZbirna, ссылаясь на собственные источники.
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"Испанский клуб не контактировал с Александром.
Более того, Зинченко в ближайшее время подпишет новый контракт с "Манчестер Сити", - говорится в сообщении.
Ранее была информация, что "зелено-белые" постараются переманить украинца.
25-летний Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза Кубок английской лиги и по одному разу Кубок и Суперкубок Англии.
В нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах.
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