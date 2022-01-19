Зинченко не переедет в Испанию, а продлит контракт с "Манчестер Сити" - источник

Испанский "Реал Бетис" не контактировал с защитником/полузащитником сборной Украины и "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

Об этом утверждает Telegram-канал vZbirna, ссылаясь на собственные источники.

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"Испанский клуб не контактировал с Александром.

Более того, Зинченко в ближайшее время подпишет новый контракт с "Манчестер Сити", - говорится в сообщении.

Ранее была информация, что "зелено-белые" постараются переманить украинца.

25-летний Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. С "горожанами" он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза Кубок английской лиги и по одному разу Кубок и Суперкубок Англии.

В нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах.