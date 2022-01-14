Стало известно, почему Ярмоленко не смог перейти в "Эвертон"

Андрій Ярмоленко виступав за першу команду "Динамо" вісім років. Фото: Олег Батрак, FOOTBALL.UA

Полузащитник сборной Украины 32-летний Андрей Ярмоленко не смог перейти в "Эвертон" из-за высоких финансовых требований "Динамо".

В сезоне-2014/15 года английский клуб хотел подписать Ярмоленко, но не смогли договориться с Игорем Суркисом.

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"В 2014-м или 2015 году я приезжал в Киев, уговаривал Ярмоленко перейти в "Эвертон". Уверен, если бы тогда он перешел, его карьера сложилась бы иначе.

Ярмоленко тогда классно смотрелся в "Динамо". "Эвертон" попросил меня связаться с Андреем и его агентом. Я приехал на пару дней в Киев, мы с ним встретились после тренировки в Конче-Заспе и побеседовали. У Андрея было желание уехать, но клубы не договорились о трансферной сумме. Это уже не от меня зависело. Я сделал все, что попросили. Тогда "Эвертон" был хорош.

"Эвертон" предлагал в пределах 15-18 миллионов фунтов, а "Динамо" хотело 20 миллионов. Цена была хорошая. Не понимаю, почему "Динамо" не согласилось на трансфер", - рассказал бывший игрок "Динамо" и "Эвертона" Андрей Канчельскис в комментарии Fanday.net.

Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2009-го по 2017 год. "Боруссия" Дортмунд заплатила за украинца киевлянам €25 млн. Летом 2018-го Ярмоленко стал игроком "Вест Гема" за €20 млн. Контракт украинца с молотобойцами действует до лета 2022 года.