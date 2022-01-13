Продолжают издеваться. Ярмоленко снова получил считанные минуты в матче АПЛ

Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Накануне поздно вечером состоялся перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором "Вест Хэм" принимал "Норвич".

Украинский футболист Андрей Ярмоленко уже привычно начал поединок на скамье запасных, а вышел на замену только на 88-й минуте. Учитывая компенсированное время к основному, наш соотечественник провел на поле шесть минут.

К моменту выхода на замену "Вест Хэм" уже побеждал со счетом 2:0. Так встреча и завершилась.

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В турнирной таблице "Вест Хэм" поднялся на четвертое место, опередив "Арсенал", у которого, правда, есть матч в запасе.

Андрей Ярмоленко последний раз провел полный поединок за свою команду еще 25 ноября (в Лиге Европы против венского "Рапида"). В английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне он обычно выходит на замену или остается в запасе.