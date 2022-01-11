Одноклубником Ярмоленко может стать игрок сборной России

Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Английский "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, проявляет интерес к полузащитнику "Монако" Александру Головину.

Стороны пока не начинали переговоров по трансферу, речь о консультациях и сборе информации - насколько самому футболисту интересно поменять клуб, информирует "РБ Спорт".

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В турнирной таблице чемпионата Англии "Вест Хэм" идет на пятом месте, имея в своем активе 34 очка.

В нынешнем сезоне Ярмоленко в "Вест Хэме" в основном выходит только на замену. Со старта украинец выходил только в матчах Лиги Европы и Кубка лиги.