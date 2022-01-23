Главный кандидат Шевченко. Сборная Польши назовет тренера 31 января

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Экс-тренер сборной Украины и !Дженоа! 45-летний Андрей Шевченко является главным кандидатом на должность наставника Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе, сообщает Sportowe Fakty.

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Главными кандидатами на должность называются Шевченко и Адам Навалка, однако у украинца больше шансов получить эту должность.

Польский футбольный союз должен решить вопрос с зарплатой Андрея Николаевича, который хочет получать в районе €2,3-2,5 млн.

Сейчас рассматривается модель, аналогичная той, которая была у Шевченко в сборной Украины, где с $3 млн зарплаты УАФ платила всего $720 тысяч, остальные коуч получал от спонсоров.

Есть проблема с расторжением контракта украинца из "Дженоа". Он не хочет отказываться от денег, принадлежащих ему по контракту с итальянским клубом, действующим до июня 2024 года. Это более €6 млн. а также компенсация за досрочный разрыв контракта.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.