Ракицкий покинет российский "Зенит"

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 32-летний Ярослав Ракицкий сменит клуб.

Защитник "Зенита" в ближайшее время подпишет контракт с другой командой, сообщает агент футболиста Максим Дудченко в комментарии "РБ Спорт".

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"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с соглашением. Скорее всего, это будет не "Зенит"", - сказал Дудченко.

Контракт Ракицкого с "Зенитом" действует до конца сезона. Клуб не предлагал украинцу новое соглашение. Защитник уже может подписывать предварительный контракт с любым клубом.

Ракицкий переехал в Россию в январе 2019 года. "Шахтер" продал центрального защитника "Зенита" за €10 млн. После переезда в Россию футболиста перестали вызывать в сборную Украины и со временем он сам заявил о прекращении выступлений за национальную команду.