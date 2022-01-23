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воскресенье, 23 января 2022 16:15

Зинченко останется без тренера. Сборная Нидерландов хочет пригласить Гвардиолу

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Зинченко останется без тренера. Сборная Нидерландов хочет пригласить Гвардиолу
Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

Сборная Нидерландов хочет пригласить 51-летнего Хосепа Гвардиолу на должность тренера.

Нидерландцы хотят сделать предложение испанскому наставнику после завершения контракта с "Ман Сити", сообщает Тhe Sun.

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Нидерланды хотят видеть во главе сборной прогрессивного топтренера, и Пэп считается идеальной кандидатурой. Он сам не раз признавался, что намерен попробовать свои силы на уровне национальных команд.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" действует до лета 2023 года. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице. Гвардиола работает английским клубом с 2016 года.

Настоящим тренером "оранжевых" является Луи ван Гал. Его соглашение действует до конца 2022 года.

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