Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"

Накануне "Черноморец" в товарищеском матче одолел ФК "Приштина" на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу одесситов, обзор которой представил YouTube-канал "моряков".
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"Черноморец" забил по два гола в каждом из таймов.
Настоящим шедевром стало четвертое взятие ворот. Георгий Цитаишвили закрутил мяч в дальний угол так, что вратарь "Приштины" лишь провел удар взглядом.
А перед этим Гио отдал отличную передачу на партнера.
Георгий Цитаишвили выступает за "Черноморец" на правах аренды из "Динамо".
Футболист выступал за почти все возрастные сборные Украины, однако в прошлом году принял гражданство своей исторической родины и уже дебютировал за сборную Грузии.
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