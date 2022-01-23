Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"

Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Накануне "Черноморец" в товарищеском матче одолел ФК "Приштина" на сборе в Турции.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу одесситов, обзор которой представил YouTube-канал "моряков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу не видит перспективы? "Динамо" рискует потерять главный талант

"Черноморец" забил по два гола в каждом из таймов.

Настоящим шедевром стало четвертое взятие ворот. Георгий Цитаишвили закрутил мяч в дальний угол так, что вратарь "Приштины" лишь провел удар взглядом.

А перед этим Гио отдал отличную передачу на партнера.

Георгий Цитаишвили выступает за "Черноморец" на правах аренды из "Динамо". Футболист выступал за почти все возрастные сборные Украины, однако в прошлом году принял гражданство своей исторической родины и уже дебютировал за сборную Грузии.