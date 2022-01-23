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воскресенье, 23 января 2022 07:11

Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"

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Игрок &quot;Динамо&quot; забил чудо-гол за &quot;Черноморец&quot;
Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11

Накануне "Черноморец" в товарищеском матче одолел ФК "Приштина" на сборе в Турции.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу одесситов, обзор которой представил YouTube-канал "моряков".

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"Черноморец" забил по два гола в каждом из таймов.

Настоящим шедевром стало четвертое взятие ворот. Георгий Цитаишвили закрутил мяч в дальний угол так, что вратарь "Приштины" лишь провел удар взглядом.

А перед этим Гио отдал отличную передачу на партнера.

Георгий Цитаишвили выступает за "Черноморец" на правах аренды из "Динамо".

Футболист выступал за почти все возрастные сборные Украины, однако в прошлом году принял гражданство своей исторической родины и уже дебютировал за сборную Грузии.

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