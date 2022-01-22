Уровень команды повысился. Легионер "Динамо" расхвалил работу Луческу

Томаш Кендзёра. Фото: ФК "Динамо"

После того, как "Динамо" возглавил румынский специалист Мирча Луческу, игроки киевлян начали быстрее прогрессировать

Об этом заявил польский защитник "бело-синих" Томаш Кендзёра, информирует официальный сайт клуба.

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"Луческу иногда рассказывает, чего ожидает от нас, и это очень хорошо, поскольку футболисты понимают, чего хочет тренер.

Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился. И я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле.

Работаем над ошибками, которые допускали в первой части сезона, тренер много нам подсказывает по поводу того, как мы должны играть, что он хочет от нас видеть. Также много работаем над тем, как выходить из обороны в атаку с мячом, как выходить из-под прессинга соперника, как защищаться. Эта работа очень важна, мы все двигаемся в одном направлении", - сказал Кендзёра.

Томаш Кендзёра перешел в "Динамо" в 2017 году. Сыграл в футболке киевлян уже больше 100 матчей. Мирча Луческу возглавил киевский клуб летом 2020 года. В первом же сезоне выиграл с командой чемпионство и Кубок Украины.