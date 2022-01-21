Не устраивают Луческу. "Динамо" ищет новые клубы для десятка своих игроков

Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" планирует распрощаться еще с большим количеством футболистов.

Таких игроков, по меньшей мере, с десяток, утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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"Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режиме нон-стоп неистово ищут новые пристанища, - ничего не сказать. Для этой цели вовлечены все возможные люди-посредники, когда-либо сотрудничавшие с клубом. Подключены связи в Восточной Европе и Франции. И самое интересное, что просматривается "оптовый вариант" с 3-4 молодыми киевлянами на базе одного из клубов той самой Восточной Европы.

В перспективе такое сотрудничество могло бы стать долгосрочным. Главный тренер "Динамо" убежден, что больший прогресс юношам принесёт именно игра в Европе, а не в трясинах отечественных УПЛ/ПФЛ. Руководство клуба видит в таком развитии событий перспективу коммерческую - игроков легче засветить перед западными клубами.

В "Динамо" четко понимают, что в будущем места в основе завоюют единицы нынешней молодёжи, а "вариант Яремчука" доказал право на жизнь - разумная продажа на Запад с прописью 20-30% от перепродажи. Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет", - сообщает источник.

Gazeta.ua ранее публиковала материал, что "Динамо" организовало грандиозную зимнюю распродажу. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины после первой части сезона, отставая от "Шахтера" на два очка.