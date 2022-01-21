Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

В первом матче года киевское "Динамо" разгромило испанскую команду четвертой лиги "Атлетико Пульпиленьо" – 4:0.

Наставник киевлян Мирча Луческу использовал два состава в каждом из таймов.

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Первая половина игры прошла без голов. После перерыва на поле вышли основные игроки и результат не заставил себя ждать – четыре гола влетели в ворота испанцев. Дубль на собственный счет записал Виктор Цыганков.

"Динамо" проводит в Испании десятидневный тренировочный сбор. Команда Луческу проведет четыре товарищеских матча. Следующим соперником будет "Расинг" из Люксембурга. В чемпионате Украины "Динамо" на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона команда Луческу начнет матчем против "Ингульца".