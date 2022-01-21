"Шахтер" разгромно проиграл аутсайдеру чемпионата Венгрии

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" с разгромного поражения начал 2022 год.

На сборах в Турции команда Роберто Де Дзерби уступила аутсайдеру чемпионата Венгрии МТК – 0:3, сообщает "Футбол 24".

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Лидер чемпионата Украины дважды пропустился в первом тайме. После перерыва "горняки" пытались отыграться, но в конце матча пропустили еще и третий гол.

Следует отметить, что сборы МТК уже завершилось, а "Шахтер" только начинает свою подготовку ко второй части сезона. Физическое состояние команд было разным.

Во время первого сбора в Турции Шахтер проведет еще три контрольных матча:24 января "Вольфсбергер" (Вольфсберг, Австрия), 28 января "Шахтер"(Солигорск, Беларусь) и 31-го "Црвена Звезда" (Белград, Сербия). Все матчи будут показаны в прямом эфире Shakhtar TV. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля. В турнирной таблице "горняки" на два очка опережают "Динамо" и ушли на зимний перерыв в статусе зимнего чемпиона. МТК занимает 11 место из 12 команд в чемпионате Венгрии.