Поедет на заработки. Марлос объявил, где продолжит карьеру

Марлос. Фото: УАФ

33-летний украинский полузащитник Марлос определился, где продолжит карьеру.

Футболист был не против играть в Бразилии, однако не получил предложение от "Атлетико Паранаэнсе".

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"Я решил играть в США, потому что у меня не было предложения от "Атлетико". Я расстроен. У меня были предложения от "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро" и некоторых других команд из Бразилии. Я им всем отказал.

Я не думаю, что буду в будущем играть в "Атлетико Паранаэнсе". Клуб не заинтересован. Я отказался от продления контракта с "Шахтером", чтобы все было правильно. Однако когда я приехал, узнал, что клуб не заинтересован в том, чтобы я подписал контракт. В любом случае, я буду продолжать поддерживать "Атлетико Паранаэнсе", - цитирует Марлоса SuperEsportes.

Марлос покинул "Шахтер" по окончании осенней части нынешнего сезона. За донецкий клуб он выступал с 2014 года. Также футболист поиграл в бразильских "Коритибе" и "Сан-Паулу", после чего переехал в "Металлист". За национальную сборную Украины Марлос провел 27 матчей, забил один гол.