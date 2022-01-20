Французский клуб уже три месяца следит за вингером "Шахтера" Мудриком

21-летний левый вингер "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов французского клуба "Ланс".
Об этом в Twitter сообщает ресурс MSV Foot.
"Ланс" следит за футболистом с ноября прошлого года.
Клуб уже собрал информацию о Михаиле, однако никаких предложений еще не делал.
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Рыночная стоимость Мудрика - €4 млн. В то же время "Шахтер" хочет за своего перспективного полузащитника €8 млн.
В этом сезоне на счету Михаила Мудрика два гола и 9 результативных передач в 19-ти матчах. Шесть матчей он отыграл в Лиге чемпионов.
Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2025 года.
"Ланс" в турнирной таблице французской Лиги 1 занимает 7-е место, всего на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов.
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