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суббота, 22 января 2022 11:40

Экс-тренер "Динамо" заверил, что никогда не возглавит "Шахтер"

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Экс-тренер &quot;Динамо&quot; заверил, что никогда не возглавит &quot;Шахтер&quot;
Александр Хацкевич. Фото: ФК "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич не возглавит донецкий "Шахтер", даже если получит такое предложение.

Об этом заявил сам белорусский специалист, ныне находящийся без работы, сообщает Football.by.

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"Во-первых, что касается "Шахтера", такое предложение попросту никогда не поступит. Во-вторых, даже если такой вариант допустить гипотетически, понятно, как я на него отреагирую", - сказал Хацкевич.

Также он вспомнил свою работу в киевском клубе.

"Динамо" в Украине - это топ-клуб, какие бы перемены и смены поколений ни происходили. А если о результатах, которые демонстрировала команда, давайте приведу немного статистики. В чемпионате 2016/17 киевляне уступили на финише Донецку свыше десяти баллов. В следующем сезоне, когда я уже принял "бело-синих", на финише нас и "горняков" разделили два очка. Еще через год "Шахтер" набрал 83 балла, динамовцы - 72. Провала по набору очков с нашей стороны не случилось. Да, набрали на одно меньше, чем сезоном ранее, зато коллектив обновился более чем на 60%. За основную команду дебютировала немалая доля воспитанников академии "Динамо". Вдобавок наш главный конкурент был мощнее экономически, опытнее и стабильнее по составу в том сезоне", - добавил Хацкевич.

Александр Хацкевич долгое время был игроком "Динамо".

В 2017 году возглавил главную команду киевского клуба. Летом 2019-го был уволен с должности из-за неудовлетворительных результатов.

Зимой 2019 года начал работать в российском "Роторе". Весной 2021 года было объявлено, что он покидает волгоградскую команду.

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