"Дженоа" давал Шевченко время, но результата и игры не было" - эксперт оценил работу тренера

Андрей Шевченко. Фото: Gettyimages.com

Карьера украинского тренера Андрея Шевченко на клубном уровне началась очень неудачно. Специалист был уволен с должности наставника "Дженоа" спустя два месяца после назначения.

В комментарии Gazeta.ua заместитель главного редактора журнала "Футбол", известный журналист и комментатор Андрей Шахов поделился своим мнением, не рано ли "Дженоа" уволил Шевченко. Учитывая, что в первом матче после отставки команда проиграла со счётом 0:6.

"Тут спорный вопрос. Очевидны три вещи. Шевченко не дал результат, ведь у него только одна победа, да и та в Кубке. У "Дженоа" нет времени ждать и терпеть. Желательно дать новому тренеру возможность усилить состав под свое видение, а для этого его нужно было назначить в январе, и чем раньше, тем лучше, чтобы успеть разобраться в ситуации, а клуб успел подписать нужных ему новичков до закрытия трансферного рынка.

Шевченко не дал результат

Не будем отрицать, что клуб давал Шевченко время, но результата и игры не было даже в играх с прямыми конкурентами. "Дженоа" ведь даже "Специи" дома проиграл. Причем по делу.

Но при этом очевидно, что проблема "Дженоа" не в Шевченко. Она куда более глобальна, и я сомневаюсь, что преемник Андрея Николаевича исправит ситуацию и спасет команду от вылета", - сказал Шахов.

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По мнению журналиста, захочет ли Шевченко сразу браться за следующую работу, зависит исключительно от самого специалиста и его состояния.

"Тут всё зависит и от психологического состояния самого Андрея, и от реальности предложений. И от того, насколько они интересны самому Шевченко. В любом случае решать всё самому тренеру", - добавил Шахов.

Прокомментировал эксперт и слухи, что Андрей Шевченко может сменить Мирчу Луческу в "Динамо".

"В том-то и оно! Что здесь нечего обсуждать, если в "Динамо" есть тренер, который полностью устраивает руководство клуба и в прошлом сезоне дал прекрасный результат", - подытожил Андрей Шахов.

Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" за два месяца выиграл один матч из 11-ти, трижды сыграв вничью. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала. Сейчас СМИ пишут, что Шевченко может возглавить сборную Польши.