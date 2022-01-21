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суббота, 22 января 2022 07:11

Блохин купил внедорожник более чем за 2 млн
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Легенда "Динамо" и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин купил новый автомобиль.

Свой выбор знаменитый в прошлом футболист остановил на внедорожнике марки Audi, сообщает РБК-Украина.

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Обладатель Золотого мяча приобрел себе флагманский внедорожник Audi Q8. Речь идет о версии Q8 с дизельным двигателем.

Обошелся этот флагманский внедорожник Audi более чем в 2 млн. гривен

Автор: Ауді Центр Віпос
 

Автор: Ауді Центр Віпос
 

Автор: Ауді Центр Віпос
 

Автор: Ауді Центр Віпос
 

Автор: Ауді Центр Віпос
 

Олег Блохин работает в УАФ сопредседателем Комитета национальных сборных. Последним местом работы в роли тренера было киевское "Динамо", возглавлявшееся с 2012 по 2014 годы. Со сборной Украины смог выйти в 1/4 финала Кубка мира-2006.

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