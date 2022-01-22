"Динамо" может продать "Черноморцу" двух молодых игроков

Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

Нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Кучерук, которые арендованы "Черноморцем" у "Динамо", присоединились к "морякам" на сборе в Турции после болезни.

Есть договоренность, что оба футболиста проведут вторую часть чемпионата в составе "Черноморца" на правах аренды, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Если их игра устроит главного тренера команды Романа Григорчука, клубы могут вступить в переговоры о полноценных переходах "динамовцев" в одесский клуб.

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Владислав Кучерук в составе "Черноморца" провел 15 матчей, в которых пропустил 28 мячей. 20-летний Владислав Ванат сыграл за "моряков" 17 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.