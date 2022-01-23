Ман Сити" прервал 12-ти матчевую победную серию

Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 23-го тура АПЛ "Саутгемптон" и "Ман Сити" не смогли обнаружить сильнейшего – 1:1.

В начале встречи Кайл Уокер-Питерс вывел хозяев вперед.

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Команда Пепа Гвардиолы отыгралась после перерыва усилиями Эмерика Ляпорта. Больше команды голов не забивали.

Таким образом прервалась 12-матчевая победная серия "Манчестер Сити" в АПЛ. Команда Гвардиолы не выиграла в чемпионате впервые с 30 октября, когда "горожане" уступили "Кристалл Пелас".

Игрок сборной Украины Александр Зинченко пока не набрал оптимальную форму и пропустил матч.

"Манчестер Сити" продолжает лидировать в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 12 очков. У "красных" есть два матча в запасе. "Саутгемптон" идет на 12-ю позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет с "Брентфордом", а "Саутгемптон" встретится с "Тоттенхэмом".