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суббота, 22 января 2022 17:18

Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

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Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Елена Билосюк. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины неудачно выступила сегодня в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Валентина Семеренко пришла на первую стрельбу в группе лидеров. То ли высокий темп, то ли порывы ветра едва не отправили украинку на круг штрафа. Последнюю мишень она закрыла третьим дополнительным патроном и отправилась на второй круг на 10-м месте.

Заметим, что проблемы на огневых рубежах сегодня были у многих команд. Норвегия, Словакия, Казахстан и Япония были вынуждены бежать штрафные круги на первом же этапе.

Вторую стрельбу Семеренко прошла чисто. Это позволило чуть поднять нашу команду, однако ходом Валентина существенно проиграла конкуренткам на последних км. Эстафету она передала 10-й.

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Дарья Блашко на каждом из огневых рубежей допустила по одному промаху. Однако невысокая скорость на трассе не позволила украинке улучшить позиции. На передаче эстафеты наша команда была аж 13-й, пропустив даже Норвегию и Швецию, у которых было по кругу штрафа.

На третьем этапе все надежды были на точную стрельбу Анастасии Меркушиной. И она успешно справилась с 9-ю мишенями из 10-ти. Но эта 10-я так и осталась незакрытой. Украинка использовала три дополнительных патрона, и каждый раз ошиблась.

Круг штрафа отбросил сборную Украины на 13-ю строчку. Преследователи солидно отставали. Меркушиной еще и удалось пробежать последний круг в темпе лидеров и передать эстафету 12-й. Отставание от возглавившей гонку Норвегии составляло 1 минуту.

Елена Билосюк на своем этапе балансировала на грани топ-10. После стрельбы лежа она поднялась на 9-е место, но два промаха на стойке отбросили ее на 11-ю строчку.

Соперницы имели существенный перевес, а преследователи отстали. В конце концов, Билосюк так и финишировала 11-й.

Победу праздновали норвежки, вторыми финишировали россиянки, третьими - француженки, которые на несколько см опередили итальянок.

В рейтинге Кубка наций и в зачете эстафет женская сборная Украины опустилась уже на девятое место.

Завтра эстафету будут бежать мужчины. Женщины сразятся в гонке с массовым стартом.

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