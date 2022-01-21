Сборная Украины утвердила состав на зимнюю олимпиаду в Пекине

Пекин стал первым городом в мире, который принимал летнюю и зимнюю Олимпиады. Фото: REUTERS

Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фигурном катании, сообщает НОК Украины.

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Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает четыре Олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также три призера Юношеских Олимпийских игр – фигуристы Александра Назарова-Максим Никитин и Иван Шмуратко.

Полный состав сборной Украины:

Полный состав сборной Украины:

Биатлон: мужчины – Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко; женщины – Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.

Лыжные гонки: мужчины – Алексей Красовский, Руслан Перехода, женщины – Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева.

Фигурное катание: Иван Шмуратко (мужчины), Анастасия Шаботова (женщины), Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду), София Голиченко и Артем Даренский (команда в спортивной паре).

Санный спорт: мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий; женщины – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая; парный экипаж Игорь Стахов/Андрей Лисецкий.

Фристайл: мужчины – Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, женщины – Анастасия Новосад, Ольга Полюк (все – лыжная акробатика)

Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек: Олег Гандей, Ульяна Дуброва.

Горнолыжный спорт: Иван Ковбаснюк, Анастасия Шепиленко.

Сноубординг: Аннамари Данча (параллельный гигантский слалом).

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Бобслей: Лидия Гунько.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх выиграли восемь наград: три – золотые, одну – серебряную и четыре – бронзовые медали.