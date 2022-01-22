Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова

В субботу, 21 января, состоялась женская биатлонная индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце, по итогам которой стало известно, что Маркета Давидова выиграла малый хрустальный глобус.
Нынешний биатлонный сезон получился урезанным из-за ситуации с COVID-19. Поэтому победительницу в зачете индивидуальных гонок определяли после двух стартов.
Давидова выиграла первую гонку на этапе в Эстерсунде, поэтому считалась фавориткой в борьбе за награду.
Шестого места вчера Маркете вполне хватило, чтобы остаться первой и добавить в свою коллекцию новый приз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине
25-летняя спортсменка родилась в Чехии. Биатлоном занимается с 2010 года. В юности занималась лыжной гонкой.
Последние три года Маркету признавали лучшей биатлонисткой у себя на родине.
Давидова является студенткой Университета ветеринарии и фармацевтики в Брно и очень любит лошадей, что можно понять после просмотра ее Instagram.
Маркета Давидова в 2021 году выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Также в ее активе имеется бронза мирового первенства в смешанной эстафете.
Комментарии