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пятница, 21 января 2022 16:54

Назван состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине

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Назван состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Елена Белосюк - одна из лидеров женской сборной Украины. Фото: Виатлон.com.ua

На заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины был утвержден поименный список спортсменов биатлонной сборной Украины, которые отправятся на Олимпийские Игры в Пекине.

Квота на заявку нашей команды – по пять мужчин и женщин, сообщает "Украинский биатлон".

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Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Артем Тищенко

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ирина Петренко.

Не попала на Игры Анастасия Меркушина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В 2014 году сборная Украины завоевала "золото" в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

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