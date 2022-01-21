В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду

Дарья Блашко. Фото: biathlon.com.ua

Состав женской сборной по биатлону на Олимпийские игры-2022 остается не полностью известным. Главный тренер сборной Украины уже назвал трех биатлонисток, которые точно поедут в Пекин - Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко.

После этапа в Рупольдинге тренер женской сборной Урош Велепец заявил, что окончательно назовет состав уже после стартов в Антхольце, сообщает "Суспільне".

На два места в составе женской сборной Украины претендуют три биатлонистки: Дарья Блашко, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. Велепец отметил, что ни одна из этих трех спортсменок пока не гарантировала себе участие на Олимпиаде.

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Блашко заявила, что не понимает систему отбора на Олимпиаду. И будто сначала ей сообщали, что она проходит на Игры.

"Сначала было объявлено, что я вроде бы прохожу. Теперь - непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, пожалуй, должен был закончиться в Рупольдинге, но было принято решение затянуть до Антхольца", - заявила Дарья.

Блашко уверена, что должны быть определенные критерии попадания в состав женской сборной Украины. По ее мнению, все биатлонистки боролись за то, чтобы отправиться на Олимпиаду-2022, поэтому она рассчитывает, что все еще имеет шансы на поездку в Пекин.

"Должны быть какие-то критерии, которые будут утверждаться министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка. Мы все выступаем за страну, соревновались за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались, готовились. Надеюсь, что смогу попасть в заявку", - добавила Дарья.

Всего в сезоне 2021/22 Блашко провела восемь личных гонок, четырежды финишировала в топ-30 и пять раз в зачетной зоне. У Петренко - четыре личные гонки, один финиш в очках. У Меркушиной - две гонки, ни одного в топ-40.