Украинки провалили индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

Юлия Джима является одним из лидеров сборной Украины. Фото: REUTERS

21 января прошла женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Украину представили Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима. Дарья Блашко и Елена Белосюк пропустили гонку.

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Лучшей среди украинок стала Петренко. Она финишировала 32-й. Меркушин – 37-я, а Джима – 80-я.

Победу одержала Жюстин, Брезаз-Буше из Франции. Второй стала тоже француженка Жюлия Симон. Третьей к финишу пришла шведка Муна Брурссона.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет 22 и 13 февраля. Спортсмены будут состязаться в эстафете и массовом старте.