Яремчук сыграл тайм, однако помог "Бенфике" одержать победу

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук отыграл свой очередной матч за "Бенфику" в чемпионате Португалии.

В пятницу, 21 января, команда украинца одержала победу над "Ароукой" 2:0.

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Украинец вышел в основном составе, однако в перерыве был заменен.

На момент замены Яремчука "Бенфика" выигрывала 1:0. Во втором тайме забила второй гол.

У Романа был шанс забить, однако его удар заблокировал защитник.

Украинец получил за свою игру невысокую отметку 6,5 от Sofascore.

В турнирной таблице "Бенфика" занимает третье место и существенно отстает от "Порту" и "Спортинга". Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года.