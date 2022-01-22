Яремчук сыграл тайм, однако помог "Бенфике" одержать победу

Роман Яремчук отыграл свой очередной матч за "Бенфику" в чемпионате Португалии.
В пятницу, 21 января, команда украинца одержала победу над "Ароукой" 2:0.
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Украинец вышел в основном составе, однако в перерыве был заменен.
На момент замены Яремчука "Бенфика" выигрывала 1:0. Во втором тайме забила второй гол.
У Романа был шанс забить, однако его удар заблокировал защитник.
Украинец получил за свою игру невысокую отметку 6,5 от Sofascore.
В турнирной таблице "Бенфика" занимает третье место и существенно отстает от "Порту" и "Спортинга".
Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года.
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