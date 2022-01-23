Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

В поединке 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" и "Аталанта" не смогли обнаружить более сильного -0:0.

"Аталанта" играла первым номером с высоким прессингом, а "Лацио" надеялся на контратаки. Обе команды создали минимум моментов у ворот соперника.

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Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский не попал в заявку в заявку на игру. Сообщалось, что украинец не может выходить на поле, потому что не вакцинирован от коронавируса.



"Аталанта" занимает четвертое место турнирной таблицы чемпионата Италии, отставая от лидера "Интера" на 10 очков. "Лацио" находится на шестой позиции.

6 февраля "Аталанта" сыграет с "Кальяри", а "Лацио встретится с "Фиорентиной".