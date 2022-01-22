"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании

 
Ексклюзивы
1/5
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 3078
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1098
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 594
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1413
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 6165
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 621
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 270
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 14211
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1161
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
5
6
5
4
5
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Видео
Все видео
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
"Барселона" снова опозорилась. Каталонцы вылетели из Кубка Испании от "Атлетика"
"Барселона" снова опозорилась. Каталонцы вылетели из Кубка Испании от "Атлетика"
Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев
Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев
Бросил куртку и не сел на скамью запасных: Роналду удивил своим поведением после замены
Бросил куртку и не сел на скамью запасных: Роналду удивил своим поведением после замены
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 558
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5202
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2034
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 333
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 21:15

"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании
Владислав Кулач. Фото: ФК "Динамо"

В субботу, 22 января, киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Вслед за победой над испанским "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель чемпионата Люксембурга - "Расинг Унион", информирует официальный сайт киевлян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы

Разница в классе ощущалась с первых минут. Хотя достаточно долго довести атаки до акцентированного удара по воротам "бело-синим" не удавалось.

В середине первого тайма Шапаренко пасом вразрез отправил в прорыв Кулача, нападающий ворвался в штрафную и с левой ноги пробил мимо вратаря.

Второй гол пришлось ждать чуть больше десяти минут. Гармаш, получив мяч на правом фланге у лицевой, оценил ситуацию и мягко навесил на линию вратарской, где Вербич точно пробил головой.

Вскоре "бело-синие" довели счет до крупного. Киевляне организовали быструю контратаку, Шапаренко со своей половины поля отдал пас на Цыганкова, а Виктор на скорости оторвался от защитника, и несмотря на отчаянные попытки оппонента, даже ценой фола, остановить атаку, смог пробить точно по воротам из пределов штрафной.

На 64-й минуте подопечным Мирчи Луческу удалось увеличить свое преимущество. Бражко подкараулил соперников на ошибке возле собственной штрафной, вышел на вратаря, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота - 4:0.

В итоге 4:0 - вторая подряд разгромная победа "Динамо".

"Динамо" проводит тренировочный сбор в Испании. Команда Луческу проведет четыре товарищеских матча.

В чемпионате Украины "Динамо" на два очка отстает от донецкого "Шахтера".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Динамо" может продать "Черноморцу" двух молодых игроков
"Динамо" может продать "Черноморцу" двух молодых игроков Просмотров: 351
Экс-тренер "Динамо" заверил, что никогда не возглавит "Шахтер"
Экс-тренер "Динамо" заверил, что никогда не возглавит "Шахтер" Просмотров: 603
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы Просмотров: 1269
"Динамо" официально отдало в аренду Леднева
"Динамо" официально отдало в аренду Леднева Просмотров: 216
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 16 Просмотров: 21232
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14211
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 12924
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду Просмотров: 6507
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 6165
Спорт
Уровень команды повысился. Легионер "Динамо" расхвалил работу Луческу
Уровень команды повысился. Легионер "Динамо" расхвалил работу Луческу Просмотров: 9
Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения
Не повод опускать руки. Ломаченко по-философски оценил свои поражения Просмотров: 270
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл Просмотров: 279
Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду
Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду Просмотров: 1089
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
Голосов: 429
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть