"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании

Владислав Кулач. Фото: ФК "Динамо"

В субботу, 22 января, киевское "Динамо" провело второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Вслед за победой над испанским "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель чемпионата Люксембурга - "Расинг Унион", информирует официальный сайт киевлян.

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Разница в классе ощущалась с первых минут. Хотя достаточно долго довести атаки до акцентированного удара по воротам "бело-синим" не удавалось.

В середине первого тайма Шапаренко пасом вразрез отправил в прорыв Кулача, нападающий ворвался в штрафную и с левой ноги пробил мимо вратаря.

Второй гол пришлось ждать чуть больше десяти минут. Гармаш, получив мяч на правом фланге у лицевой, оценил ситуацию и мягко навесил на линию вратарской, где Вербич точно пробил головой.

Вскоре "бело-синие" довели счет до крупного. Киевляне организовали быструю контратаку, Шапаренко со своей половины поля отдал пас на Цыганкова, а Виктор на скорости оторвался от защитника, и несмотря на отчаянные попытки оппонента, даже ценой фола, остановить атаку, смог пробить точно по воротам из пределов штрафной.

На 64-й минуте подопечным Мирчи Луческу удалось увеличить свое преимущество. Бражко подкараулил соперников на ошибке возле собственной штрафной, вышел на вратаря, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота - 4:0.

В итоге 4:0 - вторая подряд разгромная победа "Динамо".

"Динамо" проводит тренировочный сбор в Испании. Команда Луческу проведет четыре товарищеских матча. В чемпионате Украины "Динамо" на два очка отстает от донецкого "Шахтера".