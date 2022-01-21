"Динамо" официально отдало в аренду Леднева

Полузащитник киевского "Динамо" 23-летний Богдан Леднев стал игроком венгерского "Фехервара".

Украинец будет выступать в Венгрии на протяжении года на правах аренды, сообщает сайт чемпиона Украины.

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У "Фехервара" будет опция выкупа полноценного контракта по истечении аренды.

В составе венгерского клуба играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Богдан Леднев - воспитанник киевской школы "Атлет". Выступал за юношеские команды "Днепра", "Динамо". Сезоны 2018/20 провел на правах аренды по "Зарю". В составе первой команды "Динамо" сыграло 20 матчей и забил один гол. Выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. Претендовал на поездку на Евро-2020, но не попал в заявку.

"Фехервар" занимает четвёртое место в чемпионате Венгрии. Команда на шесть очков отстает от лидера "Ференцвароша".