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суббота, 30 октября 2021 13:16

Гвардиола сказал все, что думает о Зинченко

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Гвардиола сказал все, что думает о Зинченко
Александр Зинченко пропустил октябрьские матчи сборной Украины. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением об украинце Александре Зинченко.

"Зинченко – огромная индивидуальность. Он легко справляется с давлением. Он очень качественный игрок на позиции левого защитника, всегда невероятно сконцентрирован, не совершает ошибки, очень надежен как левый фулбэк. Конечно, он может играть там". Сообщает Manchester Evening News.

"У нас было много трудностей с позицией левого защитника, за исключением первого сезона, когда в составе были Коларов и Клиши. После этого мы со всех сил пытались найти нужных игроков на эту позицию.

Делф очень хорошо адаптировался, а потом и Зинченко. Когда Алекс будет нужен нам в центре поля, он будет очень хорошо готов к этому.

Зинченко понимает игру, очень хорошо играет в футбол, имеет огромную индивидуальность. Вот почему мы более чем рады его прогрессу.

Пока Уокер и Канселу показывали выдающейся футбол. Но сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится. Рад, что он вернулся после травмы", – сказал Гвардиола.

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Сегодня, 30 октября, "Ман Сити" сыграет против "Кристал Пэлас". После 9 туров "Манчестер Сити" имеет 20 очков и занимает 3 место в английской Премьер Лиге. Александр Зинченко сыграл 2 матча в чемпионате.

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