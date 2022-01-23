Назвали настоящую причину отставки Шевченко из "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Украинский тренер Андрей Шевченко покинул пост тренера "Дженоа" из-за конфликта с генеральным менеджером команды Йоганесом Шторсом.

У тренера и немецкого менеджера возникли разногласия по комплектации команды, рассказал главный редактор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони.

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"Новые владельцы "Дженоа" - компания 777 Partners - в поисках нового главного тренера обратилась к основателю и генеральному директору Retexo Intelligence Чарльзу Гулду. Эта компания специализируется на создании стратегий и аналитическом анализе ситуаций в спортивных клубах. Гулд порекомендовал генуэзцам назначить

Затем 777 Partners перед зимним трансферным рынком осознали, что у "Дженоа" нет спортивного директора — и снова обратились к Чарльзу Гулду, который посоветовал обратить внимание на Йоханнеса Шпорса. Когда же Шпорс стал новым спортдиром "Дженоа", стало ясно, что его взгляды на кадровое усиление и развитие команды вообще не сходятся с Шевченком. На этой почве между ними произошел конфликт, и один из них должен был покинуть генуэзский клуб. Учитывая результаты "Дженоа" в Серии А, Шевченко не мог похвастаться козырями в рукаве, и был уволен", - говорится в сообщении Corriere dello Sport.



Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.