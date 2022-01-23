Сборная Польши хочет натурализовать сына Шевченко

Польский футбольный союз может натурализовать старшего сына Андрея Шевченко 14-летнего Кристиана.
Жена Шевченко американка Кристен Пазик имеет польское происхождение. Поэтому их сын Кристиан, занимающийся футболом, может в будущем выступать за сборную Польши, сообщает Sportowe Fakty.
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Шевченко-младший в будущем может выбирать между Украиной, Польшей и США. Плюс Англия – потому что он вырос и живет в Лондоне.
Кристиан тренируется в лондонской академии "Челси" и считается талантом.
Андрей Шевченко – один из кандидатов на должность тренера сборной Польши. Предыдущим местом работы наставника был "Дженоа", где он продержался чуть больше двух мест.
У Шевченко с Пазиком четверо детей - Джордан, Кристиан Шевченко, Александр и Райдер-Габриэль.
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