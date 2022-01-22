Почему Луческу не дает шанс главному таланту "Динамо"

Самба Диалло стал один из лидеров команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не взял на сборы с первой командой 18-летнего Самбу Диалло.

Сенегелец стал настоящей звездой молодежной команды киевлян в первой части сезона. Самба сделал дубль в ворота "Баварии", забивал "Бенфике" и "Барселоне" в Юношеской Лиге УЕФА. Привлек внимание скаутов "Ман Сити" и ряда ведущих команд Европы. Африканец существенно выделится на уровне своих сверстников, но свой шанс в первой команде так и не получил. Продолжает готовиться к сезону с молодежной командой.

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В чем причина игнорирования талантливого футболиста со стороны Луческу?

Большая конкуренция. Самба действует на позиции левого полузащитника. Здесь в "Динамо" перебор игроков - Беньямин Вербич, Денис Антюх, Карлос Де Пена плюс бразилец Витиньо. Места в составе для Самбы попросту нет. Действовать на правом фланге и конкурировать с Виктором Цыганковым, Диалло не может. Поэтому не стоит его дергать, а дать возможность спокойно работать в молодежной команде под руководством Игоря Костюка до матча Юношеской Лиги УЕФА против "Депортиво".

Не игрок Луческу. Самба приезжал в Киев сначала в начале 2020 года, а уже летом подписал полноценный контракт. Футболиста в "Динамо" привел бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев. Он договаривался о переходе с Игорем Суркисом. Луческу к переходу этого футболиста не имеет никакого отношения. Румынский тренер на эту позицию подписал больше всего ценного новичка за последние годы – бразильца Витиньо. В нем видит потенциал и возможности для усиления игры.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на втором месте. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Киевляне начнут вторую часть матчем против "Ингульца" в гостях. В юношеском чемпионате Украины Самба Диалло провел 14 матчей, в которых забил 13 голов. "Динамо" с "Шахтером" делят первое место, имея по 43 очка.