"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы

Виталий Миколенко. Фото: ФК "Эвертон"

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил сегодняшний домашний матч 23-го тура АПЛ с "Астон Виллой".

Украинский футболист не попал даже в заявку своей команды на поединок.

Ранее британские СМИ заметили, что Миколенко отсутствовал на первой тренировке под руководством временного главного тренера Данкана Фергюсона.

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На видео, которое "Эвертон" обнародовал в официальных соцсетях до игры, было видно, что Виталий прибыл на стадион вместе с другими игроками.

Как сообщает в Twitter ресурс Zorya Londonsk, у украинца травма спины, и именно поэтому он сегодня не играл.

По данным источника, дополнительной информации пока нет.

"Эвертон" без Миколенко уступил "Астон Вилли" со счетом 0:1. Команда украинца занимает 16-е место и только на пять очков опережает зону вылета.



Виталий Миколенко выступает за "Эвертон" с 1 января. За это время принял участие в двух встречах. Gazeta.ua описывала, каким был дебют Миколенко в АПЛ.