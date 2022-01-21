Моуриньо не захотел быть тренером Миколенко

Жозе Моуриньо. Фото: Reuters

Жозе Моуриньо подтвердил преданность "Роме" и ответил на вопрос, не хочет ли он возглавить "Эвертон".

Слова португальского наставника римлян передает Football Italia.

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"Я бы не менял этот проект на другой. И не уйду до окончания контракта", - заявил специалист.

Накануне "Рома" вышла в четвертьфинал Кубка Италии благодаря победе над "Лечче" со счетом 3:1.

В четвертьфинале римляне сыграют с "Интером".

Жозе Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Контракт рассчитан на три года. "Эвертон" временно возглавил Данкан Фергюсон после увольнения Рафы Бенитеса. За "Эвертон" с 1 января выступает Виталий Миколенко. Сумма трансфера составила €23 млн.