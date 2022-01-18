Следом за Миколенко. "Динамо" продает полузащитника в европейский чемпионат

Богдан Леднев проиграл конкуренцию "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 23-летний Богдан Леднев близок к переходу в венгерский клуб МОЛ "Види".

Венгры хотят арендовать украинского футболиста до конца сезона с правом выкупа, сообщает журналист Андрей Тодос.

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По информации источника, Леднев не улетел с "Динамо" на сбор в Марбелью, хотя в официальном списке он есть.

В "Види" играют два бывших игрока сборной Украины - Иван Петряк и Евгений Макаренко.

МОЛ "Види" занимает четвертое место в таблице чемпионата Венгрии. Команда отстает на шесть очков от лидера "Ференцвароша".

Леднев проигрывает конкуренцию за место в составе "Динамо" Виталию Буяльскому. В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей и не забил ни одного мяча.

1 января "Динамо" продало защитника Виталия Миколенко в "Эвертон" за €23 млн.