Миколенко узнал, кто будет его новым тренером в "Эвертоне"

50-летнего Данкана Фергюсона назначили временным наставником "Эвертона" на предстоящие игры клуба.

Легенда "ирисок" провел тренировку команды во вторник утром, информирует официальный сайт клуба.

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Фергюсону будут помогать Джон Эббрелл и Лейтон Бейнс, а также тренер вратарей Алан Келли.

Это второй раз, когда Фергюсон будет исполнять обязанности тренера первой команды.

О новом главном тренере "Эвертон" объявит в скором будущем.

Предыдущий главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес был уволен несколько дней назад после поражения от "Норвича". 61-летний специалист возглавлял команду с лета 2021 года.

Данкан Фергюсон почти всю футбольную карьеру провел в "Эвертоне". В 2019-м уже был исполняющим обязанности тренера "ирисок".

За "Эвертон" с 1 января выступает Виталий Миколенко. Сумма трансфера составила €23 млн.