Миколенко, Леднев и другие. "Динамо" организовало грандиозную зимнюю распродажу

Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в нынешнее зимнее межсезонье устроило грандиозную распродажу.

И учитывая, с какой скоростью "динамовцы" находят себе новые клубы, или им их находят, можно смело говорить, что подход главного тренера Мирчи Луческу очень нравится владельцам клуба Игорю и Григорию Суркисам.

Все началось с того, что перед стартом нынешнего сезона упразднили молодежный чемпионат Украины U-21, в результате чего многим футболистам пришлось искать новые вызовы и новые клубы. И это касается не только "Динамо".

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Минувшим летом наставник "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавил "Черноморец", после чего большое количество динамовцев отправилось в аренду в одесский клуб.

Это, конечно, не понравилось фанатам "моряков". "Динамо" - самый главный их враг на территории Украины. А здесь такие непонятные перемены. Соответственно, они создавали всевозможные эксцессы против команды, чтобы показать свое недовольство.

Сверху кто-то услышал молитвы фанатов "Черноморца". Команду возглавил Роман Григорчук. Однако и это не особо помогло одесситам. Новый наставник все равно решил взять на сборы "динамовцев" Георгия Цитаишвили, Николая Михайленко, Кристиана Беловара, Дениса Кузыка, Мохаммеда Кадири и Владислава Ваната. Вратарь Владислав Кучерук также остается в лагере "моряков", хотя получил травму.

Следом к ним присоединился еще и Назарий Русин, последние полгода проведший в аренде в СК "Днепр-1".

В луганскую "Зарю" отправились сразу трое "динамовцев". Причем, Юрий Тлумак, Даниил Скорко и Евгений Смирный заключили долгосрочные контракты, а не арендные соглашения. То есть, на это трио "Динамо" уже не рассчитывает.

Динамо" избавляется от игроков, которые не дотягивают до уровня команды

Роман Вантух будет играть в аренде за СК "Днепр-1". Богдан Билошевский на аналогичных условиях перешел в "Александрию".

Ибрагим Каргбо и Илларион Тугай будут выступать в аренде в зарубежных клубах. Первый отправился в словенскую команду "Целье", а второй - в испанскую "Кордобу Б".

Богдан Леднев вот-вот должен перейти в венгерский МОЛ "Фехервар". Речь также идет об аренде.

Главным же трансфером, безусловно, остается переход Виталия Миколенко в английский "Эвертон" за €23 млн.

В список также можно добавить Жерсона Родригеса, Сидклея, Миккеля Дуэлунда, Бенито и Франа Соля, арендованных другими клубами до конца нынешнего сезона и там продолжающих свои выступления.

Маловероятно, что в "Динамо" останутся вернувшиеся из аренды Владимир Костевич, Артур Ващишин и Алан Аусси.

К тому же в подвешенном состоянии остаются еще несколько игроков, принадлежащих "Динамо". Например, Евгений Исаенко и Ярослав Надольский.

В свою очередь, свой шанс получит Владислав Дубинчак, которого вернули из аренды после трансфера Миколенко. Также на первый сбор поехали молодые игроки Константин Вивчаренко, Антон Боль, Назар Волошин и Владимир Бражко. А вот Самба Диалло в делегацию в итоге не попал, хотя именно его называют величайшим талантом киевлян.

Как видим, "Динамо" собирается серьезно обновиться и избавляется от футболистов, которые не дотягивают до уровня первой команды. Скорее всего, таковым является видение ситуации Мирчей Луческу. А из этого можно сделать вывод, что он еще не собирается покидать киевский клуб. И разговоры о назначении Андрея Шевченко - не более, чем банальные слухи.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины после первой части сезона, отставая от "Шахтера" на два очка. Также киевляне продолжают борьбу за Кубок Украины. Из еврокубков "бело-синие" уже вылетели, став последними в своей группе в Лиге чемпионов.