Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду

Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины окончательно определилась со списком из пяти биатлонисток, которые представят ее на Олимпиаде-2022.

Перед этапом Кубка мира в Антхольце были известны фамилии трех биатлонисток, гарантировавших себе попадание в состав. Еще две биатлонистки должны были определиться на последнем этапе перед Олимпиадой-2022.

Впрочем, определение состава произошло прямо во время первого женского старта в Антхольце - индивидуальной гонки. В состав сборной Украины попали Ирина Петренко и Дарья Блашко, а Анастасия Меркушина оказалась вне заявки, попав только в резервный список.

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После гонки Анастасия Меркушина дала комментарий "Суспільне Спорт", в котором отреагировала на непопадание в состав женской команды. Биатлонистка отметила, что слышала информацию о том, что именно индивидуальная гонка должна была стать определяющей и не понимает, почему Дарья Блашко решила сняться со старта.

"Видите, насколько меняется информация. Насколько я слышала, эта гонка должна была быть отборочной. Но не понимаю причин, по которым не вышла Дарья Блашко. Не знаю, чем она это мотивировала, но Урош пришел и сказал, что будет отбор на этом старте. Скажем так: когда один из известных тренеров сказал в интервью, что, несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться, я не говорила ни слова: выходила и боролась, доказывала свое на лыжне.

Я не буду обижаться, даже если не поеду и буду бороться за Украину на других соревнованиях. Потому что справедливого отбора нет и не может быть в силу всех условий, в которых мы находимся. Из-за всех пандемий, болезней и остального. Но это спорт, жизнь на этом не кончается. Ничего страшного. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будет столько, на которые я не поеду, потому нечего беспокоиться", - сказала Меркушина.

Меркушина по-прежнему может попасть в состав на Олимпиаду-2022. Она является первой запасной женской сборной (как и Тарас Лесюк у мужчин). Соответственно, в случае, если кто-нибудь из биатлонисток основной команды не сможет отправиться в Пекин, она ее заменит. После этапа в Антхольце Меркушина должна отправиться на чемпионат Европы по биатлону. Главный тренер женской команды Урош Велепец отмечал, что биатлонистка, не вошедшая в состав на Олимпиаду, будет бежать на Евро.