Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду

 
Ексклюзивы
1/5
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Удивительное сало, легендарная святыня и таинственные подземелья – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 2367
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1008
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 576
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1305
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 5157
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 576
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 261
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 13995
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1080
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
5
6
5
4
5
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Видео
Все видео
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
"Барселона" снова опозорилась. Каталонцы вылетели из Кубка Испании от "Атлетика"
"Барселона" снова опозорилась. Каталонцы вылетели из Кубка Испании от "Атлетика"
Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев
Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев
Бросил куртку и не сел на скамью запасных: Роналду удивил своим поведением после замены
Бросил куртку и не сел на скамью запасных: Роналду удивил своим поведением после замены
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 540
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5085
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2007
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 297
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 18:10

Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду

  Комментировать
Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду
Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины окончательно определилась со списком из пяти биатлонисток, которые представят ее на Олимпиаде-2022.

Перед этапом Кубка мира в Антхольце были известны фамилии трех биатлонисток, гарантировавших себе попадание в состав. Еще две биатлонистки должны были определиться на последнем этапе перед Олимпиадой-2022.

Впрочем, определение состава произошло прямо во время первого женского старта в Антхольце - индивидуальной гонки. В состав сборной Украины попали Ирина Петренко и Дарья Блашко, а Анастасия Меркушина оказалась вне заявки, попав только в резервный список.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду

После гонки Анастасия Меркушина дала комментарий "Суспільне Спорт", в котором отреагировала на непопадание в состав женской команды. Биатлонистка отметила, что слышала информацию о том, что именно индивидуальная гонка должна была стать определяющей и не понимает, почему Дарья Блашко решила сняться со старта.

"Видите, насколько меняется информация. Насколько я слышала, эта гонка должна была быть отборочной. Но не понимаю причин, по которым не вышла Дарья Блашко. Не знаю, чем она это мотивировала, но Урош пришел и сказал, что будет отбор на этом старте. Скажем так: когда один из известных тренеров сказал в интервью, что, несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться, я не говорила ни слова: выходила и боролась, доказывала свое на лыжне.

Я не буду обижаться, даже если не поеду и буду бороться за Украину на других соревнованиях. Потому что справедливого отбора нет и не может быть в силу всех условий, в которых мы находимся. Из-за всех пандемий, болезней и остального. Но это спорт, жизнь на этом не кончается. Ничего страшного. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будет столько, на которые я не поеду, потому нечего беспокоиться", - сказала Меркушина.

Меркушина по-прежнему может попасть в состав на Олимпиаду-2022. Она является первой запасной женской сборной (как и Тарас Лесюк у мужчин). Соответственно, в случае, если кто-нибудь из биатлонисток основной команды не сможет отправиться в Пекин, она ее заменит.

После этапа в Антхольце Меркушина должна отправиться на чемпионат Европы по биатлону. Главный тренер женской команды Урош Велепец отмечал, что биатлонистка, не вошедшая в состав на Олимпиаду, будет бежать на Евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 171
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова Просмотров: 1305
Сборная Украины утвердила состав на зимнюю олимпиаду в Пекине
Сборная Украины утвердила состав на зимнюю олимпиаду в Пекине Просмотров: 189
Украинки провалили индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону
Украинки провалили индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону Просмотров: 297
Сейчас вы читаете новость «Справедливого отбора нет. Украинская биатлонистка отреагировала на непопадание на Олимпиаду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Выявил героизм и самопожертвование: Бандере посмертно дали Героя Украины

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 17 Просмотров: 19234
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 14004
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 9648
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду
В сборной Украины по биатлону разгорается скандал. Причиной стала система отбора на Олимпиаду Просмотров: 6012
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 5166
Спорт
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл Просмотров: 63
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 171
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
 Просмотров: 405
"Дженоа" давал Шевченко время, но результата и игры не было" - эксперт оценил работу тренера
"Дженоа" давал Шевченко время, но результата и игры не было" - эксперт оценил работу тренера
 Просмотров: 306
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
5
 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
17
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
3
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
Голосов: 429
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть