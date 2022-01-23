Игрок английского клуба забил ударом скорпиона

Джош Сарджент выступает в АПЛ с лета 2021 года. Фото:Gettyimages.com/

В матче 23-го тура АПЛ "Уотфорд" дома проиграл "Норвичу" – 0:3.

Обе команды являются претендентами на понижение в классе, поэтому битва была бескомпромиссной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"

Особенно красивый получился первый гол гостей. Джош Сарджент сногсшибательным ударом переправил мяч в ближнюю девятку. После этого "канарейки" не остановились и еще дважды отличились в воротах соперника.

Победа позволила "Норвичу" обойти "Уотфорд" и покинуть зону вылета. Лидером АПЛ является "Ман Сити". На втором месте "Ливерпуль", а замыкает тройку лидеров "Челси".