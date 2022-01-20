Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Школа украинских вратарей считается одной из лучших в Восточной Европе. Андрей Лунин защищает цвета самого титулованного клуба мира мадридского "Реала". Голкипер "Динамо" Георгий Бущан смог достичь за последние сезоны прогресса и был основным на Евро-2020/21. Вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык стал настоящим открытием первой части серозной и мастером отражения пенальти.

Бывший тренер Академии "Бешикташа",экс-руководитель Академии стамбульского гранда в Украине и тренер вратарей Реджеп Эилмаз специально для Gazeta.ua дал оценил украинских голкиперов.

Лунин сыграл второй матч за "Реал" в сезоне. Как оцените игру украинского вратаря против "Эльче"?

Видно, что ему не хватает игрового тонуса, чувства партнеров. Он не подвел команду, но и не выручил.

Стоит ли Лунину оставаться дальше в "Реале"?

Не вижу смысла сидеть дальше в Мадриде. Мотивацией может быть только большая зарплата. В возрасте Лунина нужно играть. Андрей исполняет хорошо свою роль в "Реале". Но дублер для основного вратаря Тибо Куртуа – явно не отвечает амбициям Лунина и его таланта. Необходимо искать возможности развития. Тренироваться со звездными партнерами – это очень хорошо, но игровая практика является главным компонентом развития любого игрока. Здесь Кубка Испании мало. Сейчас он топчется на месте без прогресса.

"Динамо" готово отпустить Георгия Бущана

СМИ приписывают интерес к Лунину со стороны "Аякса". Это было бы интересно?

Почему, нет? "Аякс" потерял своего основного вратаря Андре Онана, который после дисквалификации перейдет летом в "Интер". Пост основного голкипера команды свободен. Марку Стекеленбургу и Ремко Пасверу уже под 40 лет. Клуб будет выходить на трансферный рынок летом. В системе клуба нет игрока на эту позицию. Лунин – один из претендентов. Но "Аякс" будет изучать разные варианты. Для украинца это будет отличный вариант. Клуб с именем и выступлениями в еврокубках. Если переходить, то на постоянной основе.

Какие чемпионаты и клубы ему подходят больше всего?

Было бы хорошо играть в Италии. Там всегда ценили хладнокровных вратарей. Лунин где-то по стилю похож на голкипера действующего чемпиона страны "Интера" Самира Хандановича. Для Андрея важно, чтобы его потенциально новая команда имела амбиции и боролась за еврокубки. Имея ответственность за свою игру, он будет быстрее прогрессировать. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев

Следует ли держаться за контракт с "Реалом" или надеяться на полноценный переход?

Быть основным вратарем такого большого клуба, как "Реал, могут далеко не все. Здесь играют лучшие игроки мира. Конечно, этот клуб знает весь мир. Но для Лунина важна практика. Основному вратарю "сливочных" Куртуа 29 лет. Он может играть на высоком уровне не менее 5-6 сезонов, поэтому лучше строить полноценную карьеру в другом клубе.

"Динамо" продало Виталия Миколенко. Если будет соответствующее предложение, киевляне готовы прощаться с вратарем Георгием Бущаном?

Да. Бущан заслужил свой шанс. Он смог стать основным вратарем "Динамо" и сборной Украины. Доверие Мирчи Луческу существенно помогло ему. Он вышел на новый высший уровень. Готов играть в ведущих чемпионатах. Вопрос трансфера – хорошее предложение для Игоря Суркиса.

Дмитрий Ризнык стал одним из лучших игроков первой части сезона в УПЛ. Стоит ли вратарю "Ворсклы" менять команду?

Он должен оставаться еще в Украине как минимум год. Ризнык стабильно играет и получает практику. Дмитрий мог бы быть интересен для "Динамо" в случае продажи Бущана. Денис Бойко уже не молод, а Руслан Нещерет выступает только на юношеском уровне. Трудно оценивать его перспективы, потому что молодежный и взрослый футбол разные. В случае продажи Бущана вратарь "Ворсклы" готов сразу дать нужный уровень команде.

Андрею Лунину нужно сменить команду для получения игровой практики

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин слабее провел 2021 год, чем 2020 год. В чем причина?

Здесь синдром молодого игрока. О себе заявить легче, чем держать уровень. Здесь во главу угла выходит характер и ежедневная работа. Важно, что Роберто Де Дзерби доверяет Трубину и считает его первым номером. Потому здесь должно быть все хорошо.

Андрея Пятова устраивает роль дублера?

Он свою работу делает исправно. Когда нужно было, то играл за клуб в решающих матчах квалификации Лиги чемпионов и помог сборной. В паспорт смотреть не нужно. Если Андрей не потерял жажду футбола, то должен продолжать свои выступления, сколько ему хватит здоровья и желания.

За место основного вратаря сборной Украины конкурируют Георгий Бущан и Андрей Пятов. Дмитрий Ризнык вызывается в сборную, но не сыграл пока только в товарищеской игре против Чехии. Анатолий Трубин вызывался Андреем Шевченко в сборную Украины, но сейчас выступает за "молодежку". Андрей Лунин лишился места в национальной команде. Он не поехал на Евро и с осени не получал вызовы в сборную.