Битва титанов. Кубок английской лиги разыграют "Челси" и "Ливерпуль"

Фото: ФК "Ливерпуль"

Определился второй финалист Кубка английской лиги по футболу.

В решающем поединке сойдутся "Челси" и "Ливерпуль".

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Накануне "Ливерпуль" одолел "Арсенал" во втором полуфинальном поединке со счетом 2:0.

Учитывая, что первый матч закончился 0:0, в решающий раунд вышел "Ливерпуль".

Ранее "Челси" на итогах двух встреч оставил за бортом "Тоттенхэм".

"Ливерпулю" в Лондоне принес победу дубль Диогу Жоты.

Финал Кубка английской лиги между "Челси" и "Ливерпулем" запланирован на 27 февраля.