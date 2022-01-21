Битва титанов. Кубок английской лиги разыграют "Челси" и "Ливерпуль"

Определился второй финалист Кубка английской лиги по футболу.
В решающем поединке сойдутся "Челси" и "Ливерпуль".
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Накануне "Ливерпуль" одолел "Арсенал" во втором полуфинальном поединке со счетом 2:0.
Учитывая, что первый матч закончился 0:0, в решающий раунд вышел "Ливерпуль".
Ранее "Челси" на итогах двух встреч оставил за бортом "Тоттенхэм".
"Ливерпулю" в Лондоне принес победу дубль Диогу Жоты.
Финал Кубка английской лиги между "Челси" и "Ливерпулем" запланирован на 27 февраля.
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