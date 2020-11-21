"Он украинец, но живет в России" - Федецкий стал на защиту Тимощука

Анатолий Тимощук и Артем Федецкий являются воспитанниками луцкого футбола. Фото: Football.ua

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поддержал Анатолия Тимощука, который работает ассистентом тренера в российском "Зените".

"Залег на дно. У него все нормально. Он сейчас полностью сконцентрирован на команде. Он живет в Санкт-Петербурге, в Луцке я его уже давно не видел.

Наши журналисты любят раздуть. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, навещали наших героев-атовцив. А когда он уехал в Россию, то и с той стороны была критика: "Почему не поехал в Донецк, где разбомбили дома?"

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Я в этом плане его понимаю, что он пытался давать меньше комментариев. Я его позицию знаю. Тимоха - украинец. А так ему прилетало с обеих сторон, он сначала поехал к военным, потом отказался. Толик помогал армии.

Морально, может, его немного прибивало. Но он пацан устойчивый, со своей позицией. Он понимает ситуацию и знает, где он сейчас живет. Хотя он украинец, но живет в России", - сказал Федецкий в эфире ютуб-канала "Отдуши в душу".

Анатолий Тимощук сыграл 144 матча за сборную Украины, что является рекордом. Был капитаном национальной команды с 2012 по 2016 годы. 4 сезона играл за "Зенит" в роли игрока, с 2017 работает ассистентом главного тренера "Зенита".