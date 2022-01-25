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"Шевченко не имеет права возглавлять сборную Польши" - Цыганик

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&quot;Шевченко не имеет права возглавлять сборную Польши&quot; - Цыганик
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" 54-летний Андрей Шевченко не имеет права возглавить национальную команду Польши.

Украинский тренер имеет соглашение с "Дженоа", поэтому не может вести переговоры с другими командами, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"После того, как Шевченко покинул пост главного тренера "Дженоа", с ним связался Цезарь Кулеша, президент Польского футбольного союза. Он предложил Шевченко возглавить сборную Польши. Однако сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решен вопрос с "Дженоа" – у него действует контракт с генуэзцами и он должен выполнять его условия.

Поэтому ситуация следующая. Кулеши до 31 января следует определиться с главным тренером национальной сборной Польши. Шевченко сказал, что вряд ли сможет решить все свои вопросы с "Дженоа" до этого времени, но если удастся – он готов рассматривать предложение возглавить "кадру" и обсуждать детали контракта. Шевченко не имеет сейчас возможности вести переговоры о том, чтобы работать в другой команде, поскольку у него действует контракт с "Дженоа". Поэтому детали контракта, деньги, условия, это все, насколько я понимаю, они даже не обсуждали.

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Договор с "Дженоа" действует до мая 2024 года. Серьезный контракт и серьезные деньги. "Дженоа" должна сейчас сделать предложение Шевченко: либо продолжить с ним сотрудничество (т. е. дальше продолжать выплачивать деньги в том объеме, как прописано в контракте), либо попытаться расторгнуть соглашение и предложить компенсацию. На сегодняшний момент у Шевченко нет возможности расторгнуть контракт с "Дженоа" самовольно. "Дженоа" должна сделать шаг, чтобы нарисовать дорожную карту, как они будут расходиться с Шевченко. Сейчас, на данном этапе, мяч на стороне "Дженоа".

Поляки не собираются платить компенсацию за нашего тренера. Поэтому я даю не слишком много процентов на то, что Шевченко может возглавить сборную Польши. Все остальное – просто разговоры", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.

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