Недолго был без работы. Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко согласился возглавить национальную команду Польши.

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта, сообщает vZbirna.

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Украинец будет получать зарплату в размере €2,5 млн. Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальные – спонсорами.

Осталось согласовать нюансы контракта с "Дженоа". Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуизским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не разорвет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.