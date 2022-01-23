Недолго был без работы. Шевченко согласился возглавить сборную Польши

 
Ексклюзивы
1/5
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 4959
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 1494
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1368
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
12 Просмотров: 7155
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 630
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1422
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 675
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1611
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 10215
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
6
5
4
5
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Видео
Все видео
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
"Ман Сити" прервал 12-матчевую победную серию
"Ман Сити" прервал 12-матчевую победную серию
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
"Эвертон" снова проиграл. Миколенко не смог помочь команде из-за травмы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
Дубль Цыганкова. "Динамо" начало год с разгромной победы
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 936
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 657
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5778
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2142
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5085
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 423
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 19:08

Недолго был без работы. Шевченко согласился возглавить сборную Польши

  Комментировать
Недолго был без работы. Шевченко согласился возглавить сборную Польши
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины и "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко согласился возглавить национальную команду Польши.

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта, сообщает vZbirna.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Польши хочет натурализовать сына Шевченко

Украинец будет получать зарплату в размере €2,5 млн. Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальные – спонсорами.

Осталось согласовать нюансы контракта с "Дженоа". Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуизским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не разорвет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января.
Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл.

В 2016/21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"
Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец" Просмотров: 567
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл
"Вест Хэм" пропустил в последней атаке и проиграл "МЮ". Ярмоленко не играл Просмотров: 387
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Украинки финишировали за пределами десятки в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 423
Яремчук сыграл тайм, однако помог "Бенфике" одержать победу
Яремчук сыграл тайм, однако помог "Бенфике" одержать победу Просмотров: 711
Сейчас вы читаете новость «Недолго был без работы. Шевченко согласился возглавить сборную Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 50208
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 18423
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 3 Просмотров: 10962
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 10215
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 12 Просмотров: 7164
Спорт
Назвали настоящую причину отставки Шевченко из "Дженоа"
Назвали настоящую причину отставки Шевченко из "Дженоа" Просмотров: 1125
Джима финишировала 28-й в массовом старте на Кубке мира по биатлону
Джима финишировала 28-й в массовом старте на Кубке мира по биатлону Просмотров: 171
Сокрушили Сербию. Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футзалу
Сокрушили Сербию. Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футзалу Просмотров: 621
Зинченко останется без тренера. Сборная Нидерландов хочет пригласить Гвардиолу
Зинченко останется без тренера. Сборная Нидерландов хочет пригласить Гвардиолу Просмотров: 441
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
12
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
4
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
3
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
Голосов: 435
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть