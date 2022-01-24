Не Шевченко. Назвали главного кандидата на должность тренера сборной Польши

Ян Урбан в качестве тренера работал в Испании и Германии. Фото: INSIDE SPANISH FOOTBALL

Наставник "Гурника" 59-летний Ян Уурбан является главным кандидатом на работу в сборной Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша ведет с ним переговоры в Турции, сообщает Трибуна".

Именно в Турции, потому что "Гурник" там на зборах.

"Гурник" занимает седьмое место в чемпионате Польши. Урбан работает с мая 2021 года в должности.

У другого кандидата, Шевченко, мало времени, чтобы уладить вопрос по контракту с "Дженоа". О назначении нового тренера должны объявить 31 января.

Сборная Польши осталась без тренера в конце 2021 года. Наставник команды Пауло Соуза в одностороннем порядке расторг контракт и возглавил бразильский "Флайменго". Национальная команда Польши заняла второе место по отбору к Кубку мира. В первом стыковом матче 24 марта сыграет против России в Москве.