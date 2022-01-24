Стало известно, кто будет помогать Шевченко в сборной Польши

Андрей Шевченко не смог закрепиться в Дженоа. Фото: ФК "Дженоа"

Бывший наставник "Дженоа" и сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко согласился возглавить национальную команду Польши.

Украинскому тренеру будут помогать местные специалисты, сообщает Sport.ua.

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В штаб Шевченко войдет Ежи Дудек и Лукаш Пищек. Последний еще не завершил карьеру и выступает за клуб "Гочалковице-Здруй".

Дудек известен выступлениями за "Ливерпуль" и "Реал". Именно Шевченко не забил ему решающего пенальти в финале Лиги чемпионов 2005 года.

Пищек был звездой немецкой Бундеслиги и более десяти лет выступал за "Боруссию" Дортмунд на позиции правого защитника.

В "Дженоа" Шевченко помогали Мауро Тассотти, Андреа Аззалин и Луиджи Ночентини. Двое последних остались работать в Генуе.

Главного тренера сборной Польши представят 31 января. Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался на должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала. Сборная в Польше заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже год.