"Горжусь тем, что я украинец" - Мораес ответил Зозуле

Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" 34-летний Жуниор Мораес отреагировал на критику в его адрес из-за публикации слов о том, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.

Мораесу досталось от бывшего форварда сборной Украины Романа Зозули.

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"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!

С 2012 года я приехал в Украину и сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.

Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – написал Мораес в Instagram.

Ранее Мораес заявил, что бразильцы напуганы возможной агрессией со стороны России и знаю, что им делать в случае начала вступления. После огласки издание Lance сделало правки в материале.

Мораес с "Шахтером" связывает действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022-го года. Футболист выступает на Украине с 2014 года. Выступал за "Металлург" Донецк и киевское "Динамо". В 2019 году получил украинский паспорт. Провел за национальную команду 11 матчей и забил один гол. В сезоне-2021/2022 сыграл только один матч, в котором отличился голом. Остальные поединки пропускал из-за сложной травмы.