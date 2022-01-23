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воскресенье, 23 января 2022 13:10

Украинский клуб подпишет форварда "Шальке"

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Украинский клуб подпишет форварда &quot;Шальке&quot;
Иголь Брук не смог закрепиться в Германии. Фото: ФК "Шальке".

Форвард юношеских сборных Украины и немецкого "Шальке" 19-летний Игаль Брук близок к переходу в ровенский "Верес".

Ровеняне просматривают талантливого нападающего, сообщает Meta-Ratings.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о форварде "Ювентуса", который хочет играть за сборную Украины

Нападающий уже находится в составе "Вереса" на собрании в Турции.

Также наставки команды Юрий Вирт заинтересован в услугах игрока "Шахтера" Эдварда Кобака.

Родители Игаля Брука родом из Лугагской области. Эмигрировали в Израиль, затем в Канаду. Футболист родился в Израиле. Был на просмотре в "Баварии" и последние два года выступал за молодежную команду "Шальке". В составе юношеской сборной Украины провел три матча.

"Верес" занимает девятое место в УПЛ. Команда Юрий Вирта имеет в своем активе 23 очка.

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